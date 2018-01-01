Колос в дебютном матче в УПЛ обыграл Мариуполь

Новички чемпионата Украины одержали волевую победу над Мариуполем.

Футбольный клуб Колос из села Ковалевка провел свой дебютный матч в Премьер-лиге Украины. Ковалевцы одержали волевую победу над Мариуполем со счетом 2:1 в рамках первого тура УПЛ.

Колос первым пропустил гол на 15-й минуте встречи, однако под конец первого тайма сумел сравнять счет, а уже в середине второго тайма переломил ход поединка в свою пользу.

Колос - Мариуполь 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15.

Колос: Яшков - Зозуля, Макименко, Гавриш, Мигунов - Задоя, Ильин - Смирный (Лысенко, 76), Милько, Морозко - Нехтий (Костышин, 82).

Мариуполь: Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов - Федорчук, Чех (Дава, 81) - Чурко (Путря, 61), Вакула, Мишнев (Топалов, 76) - Фомин.

Предупреждения: Максименко, Ильин - Вакула, Путря, Яворский.

Удаление: Максименко, 84 (вторая желтая карточка).

В другом матче первого тура чемпионата Украины Львов вырвал победу у Десны со счетом 2:1.

Львовяне на выезде первыми пропустили мяч, но сумели отыграть и вырвать победу.

Десна - ПФК Львов 1:2

Голы: Д. Фаворов, 30 - Пернамбуко, 52



Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Мостовой, Гитченко - Картушов, А. Фаворов, Огиря, Хлебас (Калитвинцев, 65) - Филиппов, Богданов.



ПФК Львов: Бандура - Адамюк, Братков, Квасный, Борзенко - Приймак (Сабино, 68), Мартан - Шина (Алваро, 82), Пернамбуко (Богунов, 72), Ренан - Бруно.



Предупреждения: Филиппов, Гитченко - Квасный, Приймак, Алваро, Адамюк, Мартан