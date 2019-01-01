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Мариуполь арендовал двух футболистов Шахтера

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Игроки вновь проведут сезон в расположении мариупольского клуба.
Игорь Кирюханцев
Игорь Кирюханцев
ФК Мариуполь

Мариуполь решил вновь арендовать двух игроков Шахтера - полузащитник Вячеслава Чурко и защитника Игоря Кирюханцева. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В игроках, которые прошлый сезон также провели в Мариуполе, лично был заинтересован главный тренер команды Александр Бабич. Отметим, что “азовцы“ ранее арендовали трех футболистов Шахтера - Виктора Корниенко, Максима Чеха и Алексея Кащука.

Отметим, что в минувшем сезоне Чурко провел 28 матчей за Мариуполь, в которых забил 2 гола и совершил 2 ассиста. На счету Кирюханцева 17 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Мариуполь узнал своего соперника по Лиге Европы-2019/20.

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Теги: Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, аренда
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Источник: upl.ua

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