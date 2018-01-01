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Два игрока Динамо попали в список самых перспективных футболистов

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УЕФА рассматривает Попова и Цитаишвили как будущих звезд мирового футбола.
Денис Попов и Георгий Цитаишвили
Денис Попов и Георгий Цитаишвили
instagram.com/popov19/

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был опубликован список 50-ти молодых футболистов, которые должны заявить о себе в предстоящем сезоне.

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В этот перечень попали два молодых игрока киевского Динамо - защитник Денис Попов и вингер Георгий Цитаишвили. Футболисты этим летом стали победителями юношеского чемпионата мира по футболу в составе сборной Украины U-20.

Представители УЕФА отметили сольный проход Цитаишвили в финале ЧМ и назвали игрока “взрывным вингером“. Попова же отметили как специалиста по отборам, который также отличился тремя голами головой на юношеском мундиале.

Отметим, что Денис Попов в честь победы на чемпионате мира сделал себе татуировку.

Напомним, Попов и Цитаишвили в составе киевского Динамо впервые в карьере стали обладателями Суперкубка Украины. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: Денис Попов, Георгий Цитаишвили, Динамо, Динамо Киев, футбол, УЕФА
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