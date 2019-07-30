Карпаты подписали двух легионеров

Львовский клуб усилил команду перед стартом нового сезона.

Львовские Карпаты объявили о подписании полузащитника Фране Войковица и нападающего Кирилла Кириленко.

Контракт с 22-летним хорватом рассчитан на два года. Футболист известен своими выступлениями за Хайдук и Рудеш.

Фране Войковіц – гравець «Карпат»

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Черговим новачком «левів» став хорватський атакувальний півзахисник Фране Войковіц. Тривалість контракту 22-річного футболіста з «левами» 2 роки. pic.twitter.com/9Co7GyhT77 — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) July 30, 2019

18-летний нападающий Кириленко выступал за ФК Минск и БАТЭ. Белорус подписал контракт сроком на три года.

Кірил Кіриленка – гравець «Карпат»



«Зелено-білі» підписали контракт з 18-річним нападником Кірилом Кіриленка. Білорус виступатиме у Львові під 95 номером. Тривалість контракту – 3 роки. pic.twitter.com/bYz1tVRAkA — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) July 30, 2019

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга.