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Карпаты подписали двух легионеров

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Львовский клуб усилил команду перед стартом нового сезона.
Кирилл Кириленко
Кирилл Кириленко
ФК Карпаты

Львовские Карпаты объявили о подписании полузащитника Фране Войковица и нападающего Кирилла Кириленко.

Контракт с 22-летним хорватом рассчитан на два года. Футболист известен своими выступлениями за Хайдук и Рудеш.

18-летний нападающий Кириленко выступал за ФК Минск и БАТЭ. Белорус подписал контракт сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга.

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Теги: футбол, Карпаты
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