Милевский: Если бы знал, перешел в Шахтер назло Суркису

Артем Милевский признался, что вполне мог стать игроком "горняков".

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский признался, что в свое время Срна звал его в Шахтер.

"Звонил ли Ахметов? Нет, звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался, была апатия. Он говорит: "Давай заберем тебя к себе". Чего? Я сказал, что через пару часов перезвоню. Потом перезвонил и сказал, что я так не смогу.

У меня столько игр было против Шахтера. Я в тот момент думал, что переходить из Динамо в Шахтер – это будет позор. Думал, что болельщики будут меня ловить и убивать. Остался в Динамо из-за ромбика.

Если думать, как я сейчас думаю, то я бы перешел даже, может быть, на тот в момент в Шахтер. Отношение руководства ко мне потом было ужасное. Если бы я знал, что так будет, то я бы назло Суркису перешел в Шахтер", - сказал Артем Милевский на Youtube-канале "Красава"