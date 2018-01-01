Русол: Предложение 1+1 для нас выгоднее, чем от телеканала Футбол

Исполнительный директор Днепр-1 заявил, что не хочет терять болельщиков клуба.

Исполнительный директор Днепр-1 Андрей Русол объяснил позицию днепрян относительно имеющегося контракта с холдингом 1+1.

"На самом деле, наша ситуация вполне понятна и ясна. Мы подписали контракт с телеканалом 1+1 и планируем выполнять условия данного соглашения. Поэтому наши домашние матчи будут транслироваться именно на телеканалах холдинга 1+1.

В целом, у нас есть две причины. Первая - это финансовые потери, ведь предложение плюсов для нас выгоднее, чем то, которое мы получили от телеканала Футбол. А второй момент – это наши телевизионные болельщики, которых мы не хотим терять, а хотим быть доступными для телезрителей. А создание пула подразумевает эфиры на другой платформе – платной, в результате чего любому нашему болельщику придется покупать подписку на просмотр чемпионата. Поэтому мы хотим этого избежать и быть более доступными для наших болельщиков.

Компромиссы возможны, и я убежден, что рано или поздно мы придем к тому, что создадим единый телевизионный пул в Украине. Но в настоящее время весь наш украинский футбол к этому еще не готов, и предложение, которое сделали УПЛ и телеканалы Футбол, оно также еще не готово, и есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответов.

Поскольку мы присоединились к этому диалогу несколько позже других клубов, потому что раньше выступали в Первой лиге, то не знали сути договоренностей, которые были раньше, и какие именно требования клубы предоставляли УПЛ по созданию единого пула.

А то, что нам обнародовали сейчас, на последних двух собраниях, где мы присутствовали, повторюсь, оставляет много вопросов, поэтому считаю, что ни лига, ни весь наш футбол еще не готов к такому шагу. Хотя, безусловно, в будущем мы должны к этому прийти", — приводит слова Русола официальный сайт клуба.