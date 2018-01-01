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Гармаш сравнялся с Буряком и Белькевичем по количеству сезонов за Динамо

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Украинец начал свой 12-й сезон в первой команде киевлян.
Победный гол Дениса Гармаша
Победный гол Дениса Гармаша
upl.ua

Полузащитник Динамо Денис Гармаш принес победу своей команде в матче за Суперкубок Украины, забив решающий гол в ворота Шахтера.

Таким образом, он начал свой 12-й сезон в основной команде Динамо, сравнявшись по этому показателю с двумя легендами клуба - Леонидом Буряком и Валентином Белькевичем.

Отметим, что рекорд принадлежит экс-голкиперу “бело-синих“ Александру Шовковскому, который провел 24 сезона за первую команду Динамо.

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Теги: футбол, Денис Гармаш, Динамо, Леонид Буряк, Валентин Белькевич
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