Гармаш сравнялся с Буряком и Белькевичем по количеству сезонов за Динамо

Украинец начал свой 12-й сезон в первой команде киевлян.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш принес победу своей команде в матче за Суперкубок Украины, забив решающий гол в ворота Шахтера.

Таким образом, он начал свой 12-й сезон в основной команде Динамо, сравнявшись по этому показателю с двумя легендами клуба - Леонидом Буряком и Валентином Белькевичем.

Отметим, что рекорд принадлежит экс-голкиперу “бело-синих“ Александру Шовковскому, который провел 24 сезона за первую команду Динамо.