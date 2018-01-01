Бойко: Не могу сказать, что петарды мешали, это хорошая футбольная атмосфера
Голкипер признался, что пиротехника попала в него.
Вратарь Динамо Денис Бойко поделился своими эмоциями от победы в матче за Суперкубок Украины против Шахтера (2:1).
“После сборов тяжело всегда. Хорошо, что выиграли, это даст нам дополнительную мотивацию.
Во втором тайме тренеры сделали коррективы в команде и подсказали, как правильно нам передвигаться, в какие зоны забегать и это внесло свою лепту в результат матча“.
Голкипер также прокомментировал эпизод, когда во время матча рядом с ним взорвалась петарда:
“Петарды? Не могу, сказать, что они нам мешали. Кусочек отскочил в меня. А так, ничего особенного, это хорошая футбольная атмосфера“, - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.
Напомним, Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев.
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