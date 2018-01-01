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Бойко: Не могу сказать, что петарды мешали, это хорошая футбольная атмосфера

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Голкипер признался, что пиротехника попала в него.
Денис Бойко (в центре)
Денис Бойко (в центре)
ФК Динамо Киев

Вратарь Динамо Денис Бойко поделился своими эмоциями от победы в матче за Суперкубок Украины против Шахтера (2:1).

“После сборов тяжело всегда. Хорошо, что выиграли, это даст нам дополнительную мотивацию.

Во втором тайме тренеры сделали коррективы в команде и подсказали, как правильно нам передвигаться, в какие зоны забегать и это внесло свою лепту в результат матча“.

Голкипер также прокомментировал эпизод, когда во время матча рядом с ним взорвалась петарда:

“Петарды? Не могу, сказать, что они нам мешали. Кусочек отскочил в меня. А так, ничего особенного, это хорошая футбольная атмосфера“, - цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев.

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Теги: футбол, Денис Бойко, Динамо, Суперкубок Украины
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