Милевский бурно отреагировал на победу Динамо

Артем следил за матчем Суперкубка Украины.

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский эмоционально отреагировал на победу киевлян над Шахтером в Суперкубке Украины (2:1).

После финального свистка Милевский опубликовал видео, где он не скрывал радость за успех своей бывшей команды.

“Что, не ожидали, Тайсон б***ь?! Наконец-то, б***ь. Вот это развязка. Пан Зеленский“, - сказал Милевский.

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