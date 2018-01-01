Милевский бурно отреагировал на победу Динамо
Артем следил за матчем Суперкубка Украины.
Бывший нападающий Динамо Артем Милевский эмоционально отреагировал на победу киевлян над Шахтером в Суперкубке Украины (2:1).
После финального свистка Милевский опубликовал видео, где он не скрывал радость за успех своей бывшей команды.
“Что, не ожидали, Тайсон б***ь?! Наконец-то, б***ь. Вот это развязка. Пан Зеленский“, - сказал Милевский.
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