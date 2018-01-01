Караваев: Особых чувств не было, ведь я ни разу не играл за первую команду Шахтера

Украинский полузащитник признался, что долго не думал над предложением Динамо.

Полузащитник Динамо Александр Караваев прокомментировал победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины (2:1).

Отметим, что украинец является воспитанником “горняков“.

“Нет, особых чувств не было. Я ни разу не играл за первую команду, просто был воспитанником и имел с ними контракт.

Когда поступило предложение от Динамо, долго не раздумывал. Это гранд, грех было не перейти“, - заявил Александр.

Кроме того, Караваев признался, что этим летом он мог оказаться в бельгийском Генке.

“Это были только слухи, официальных запросов не было. Руслан Малиновский говорил, что они интересуются мною. Но руководство там очень скрупулезное и рассчитывает больше на молодежь.

Сейчас все мои мысли о только Динамо“, - заявил Караваев.

Смотрите также видео обзор матча Динамо - Шахтер.