Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев
"Бело-синие" восьмой раз выиграли Суперкубок Украины.
Киевское Динамо победило донецкий Шахтер в рамках Суперкубка Украины (2:1).
Этот трофей позволил киевлянам догнать “горняков“ по числу титулов, выигранных в независимой Украине.
Теперь у клубов по 34 трофея: у киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков, Шахтер становился чемпионом 12 раз, выиграл 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.
Напомним, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру повторил “достижения“ Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки, проиграв свой дебютный матч за Суперкубок Украины.
Смотрите также видео обзор матча Динамо - Шахтер.
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