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Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев

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"Бело-синие" восьмой раз выиграли Суперкубок Украины.
Динамо - обладатель Суперкубка Украины
Динамо - обладатель Суперкубка Украины
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо победило донецкий Шахтер в рамках Суперкубка Украины (2:1).

Этот трофей позволил киевлянам догнать “горняков“ по числу титулов, выигранных в независимой Украине.

Теперь у клубов по 34 трофея: у киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков, Шахтер становился чемпионом 12 раз, выиграл 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

Напомним, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру повторил “достижения“ Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки, проиграв свой дебютный матч за Суперкубок Украины.

Смотрите также видео обзор матча Динамо - Шахтер.

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Теги: футбол, Суперкубок Украины, Шахтер, Динамо
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гость  (аноним)  29.07.2019, 08:10
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