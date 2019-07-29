Динамо сравнялось с Шахтером по количеству трофеев

"Бело-синие" восьмой раз выиграли Суперкубок Украины.

Киевское Динамо победило донецкий Шахтер в рамках Суперкубка Украины (2:1).

Этот трофей позволил киевлянам догнать “горняков“ по числу титулов, выигранных в независимой Украине.

Теперь у клубов по 34 трофея: у киевского клуба 15 чемпионств, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков, Шахтер становился чемпионом 12 раз, выиграл 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

Напомним, что главный тренер Шахтера Луиш Каштру повторил “достижения“ Мирчи Луческу и Паулу Фонсеки, проиграв свой дебютный матч за Суперкубок Украины.

Смотрите также видео обзор матча Динамо - Шахтер.