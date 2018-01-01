Динамо - Шахтер 2:1 видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины.
Киевляне добыли волевую победу благодаря двум голам под занавес встречи.
Динамо — Шахтер 2:1
Гол: Бурда, 80, Гармаш, 83 — Алан Патрик, 45+2
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74) – Беседин.
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон — Мораес.
Предупреждения: Буяльский, Кадар — Хочолава.
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