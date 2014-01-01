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Каштру повторил "достижения" Луческу и Фонсеки

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Главный тренер Шахтера проиграл в дебютном матче за Суперкубок Украины.
Каштру повторил "достижения" Луческу и Фонсеки

Шахтер, пропустив в концовке два гола за три минуты, уступил в Суперкубке Украины киевскому Динамо.

Таким образом, первый официальный поединок нового главного тренера Шахтера Луиша Каштру оказался неудачным.

К тому же, Каштру повторил не самое приятное достижение своих коллег Мирчи Луческу и Паулу Фонсека – он также проиграл свой дебютный матч за Суперкубок Украины. 

Луческу и Фонсека свои дебюты проиграли в серии пенальти – румын в 2014 году (гол Шовковского в послематчевой серии), а Фонсека в 2016 году (1:1, по пенальти 3:4).

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