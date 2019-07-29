Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины

Киевское Динамо сумело переломить ход игры и добыть волевую победу.

Киевское Динамо выиграло первый трофей сезона, обыграв в Одессе Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

С первых минут дончане захватили преимущество и на пятой минуте Марлос хорошо пробивал в верхний угол ворот — Бойко выручил Динамо. После этого "горняки" провели еще несколько опасных атак после ошибок киевлян в обороне, а те лишь к середине тайма начали создавать остроту у ворот противника.

Сперва, Беньямин Вербич вырвался на ударную позицию в чужой штрафной и пробил — противник заблокировал удар. А уже через несколько минут, Артем Беседин плотно пробил с острого угла, но Андрей Пятов был на месте. Шахтер немного утратил контроль над игрой, но смог создать момент в ответ - Исмаили получил роскошную передачу из глубины, но Денис Бойко вовремя сократил угол обстрела и команду спас.

Казалось, что команды уйдут на перерыв без голов, но уже в компенсированное время Алан Патрик оказался первым на подборе в чужой штрафной и пробил точно в дальний угол ворот. 0:1.

Во втором тайме Шахтер продолжил доминировать на поле, Марлос имел несколько моментов для взятия ворот, но не использовал их. Динамо уступало в счете вплоть до 80-й минуты, когда Никита Бурда отличился после подачи углового. А уже спустя три минуты Денис Гармаш здорово принял мяч на грудь в штрафной площади соперника и в падении протолкнул мяч в ворота - Андрей Пятов не смог выручить свою команду.

Шахтер пытался спасти матч, но не сумел - победа Динамо 2:1.

Динамо — Шахтер 2:1

Гол: Бурда, 80, Гармаш, 83 — Алан Патрик, 45+2

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74) – Беседин.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Буяльский, Кадар — Хочолава.