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Фанаты забросали Бойко и Пятова петардами в матче за Суперкубок Украины

Комментариев: 4
Голкипер Динамо чуть было не пострадал от действий фанатов.
Фанаты забросали Бойко и Пятова петардами в матче за Суперкубок Украины

Киевское Динамо и донецкий Шахтер в Одессе определяют обладателя первого трофея сезона в матче за Суперкубок.

За несколько минут до конца первого тайма голкипер киевлян Денис Бойко упал на газон после того, как рядом с ним взорвалась петарда.

 

Через несколько секунд рядом с голкипером упала еще одна петарда и также взорвалась. К Бойко выбежали врачи, но сам футболист сумел быстро восстановиться. 

Через несколько минут фанаты Динамо "отомстили" соперникам и забросали петардами штрафную Андрея Пятова. Вратарь "горняков" сам убрал "подарки" за пределы поля.

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.07.2019, 23:11
Оценка:  0
гость
Шоб када вы шли дамой вас нае...бнуло гранатой.
гость  (аноним)  28.07.2019, 23:11
Оценка:  0
гость
Адэсская пи...дар...асня это ваши мозги так выглядят как вы отнеслись к вратарям.
Антибес    28.07.2019, 22:31
Оценка:  +1
Антибес
Это не фанаты.Это дегенераты.Идентифицировать этих тупых мразей,оштрафовать на несколько десятков тысяч гривен и пожизненно запретить им посещать официальные футбольные матчи по всему миру до конца их никчёмного существования.
гость  (аноним)  28.07.2019, 22:21
Оценка:  +2
гость
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