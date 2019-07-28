Фанаты забросали Бойко и Пятова петардами в матче за Суперкубок Украины

Голкипер Динамо чуть было не пострадал от действий фанатов.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер в Одессе определяют обладателя первого трофея сезона в матче за Суперкубок.

За несколько минут до конца первого тайма голкипер киевлян Денис Бойко упал на газон после того, как рядом с ним взорвалась петарда.

Через несколько секунд рядом с голкипером упала еще одна петарда и также взорвалась. К Бойко выбежали врачи, но сам футболист сумел быстро восстановиться.

Через несколько минут фанаты Динамо "отомстили" соперникам и забросали петардами штрафную Андрея Пятова. Вратарь "горняков" сам убрал "подарки" за пределы поля.