Скрипник не пришел на послематчевую пресс-конференцию
Украинский наставник покинул стадион в Полтаве сразу после финального свистка.
Главный тренер Зари Виктор Скрипник не смог дать комментарий после матча 1-го тура чемпионата Украины против Ворсклы (1:0).
Украинский специалист покинул стадион в Полтаве сразу же после финального свистка, сообщает пресс-служба луганчан.
В клубе отметили, что Скрипник не пришел на пресс-конференцию, поскольку отправился на собрание тренеров в Германию.
Вместо наставника на вопросы журналистов отвечал Веселин Атанасов - представитель тренерского штаба луганчан.
Ранее сообщалось, что хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.
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