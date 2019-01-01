Скрипник не пришел на послематчевую пресс-конференцию

Украинский наставник покинул стадион в Полтаве сразу после финального свистка.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник не смог дать комментарий после матча 1-го тура чемпионата Украины против Ворсклы (1:0).

Украинский специалист покинул стадион в Полтаве сразу же после финального свистка, сообщает пресс-служба луганчан.

В клубе отметили, что Скрипник не пришел на пресс-конференцию, поскольку отправился на собрание тренеров в Германию.

Вместо наставника на вопросы журналистов отвечал Веселин Атанасов - представитель тренерского штаба луганчан.

Ранее сообщалось, что хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20.