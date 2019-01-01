Заря победила Ворсклу в первом матче нового сезона УПЛ

Единственный гол был забит на третьей минуте встречи.

Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартовал с матча между Ворсклой и Зарей. Поединок состоялся в Полтаве и завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 3-й минуте. Хавбек луганчан Богдан Леднев получил пас от Владислава Кочергина и сразу же отправил мяч в ворота.

Ворскла — Заря 0:1

Гол: Леднев, 3.

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане — Скляр (Шехич, 74), Петрович, Габелок, Васин (Ребенок, 83), Коломоец, Артур (Челядин, 90).

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 87), Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Леднев (Чайковский, 90+1), Хомченовский — Будковский, Громов (Лунев, 82).

Предупреждения: Габелок, Коломоец, Шехич — Михайличенко, Будковский, Вернидуб, Хомченовский, Леднев.