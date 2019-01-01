Хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20

Леднев вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте матча с Ворсклой.

Полузащитник Зари Богдан Леднев забил первый мяч в новом сезоне украинской Премьер-лиги.

Хавбек вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте матча против Ворсклы, забив гол после прострела с фланга полузащитника Владислава Кочергина.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне 21-летний футболист забил всего 1 гол в чемпионате Украины - в матче против клуба Арсенал-Киев (5:0)