Хавбек Зари стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2019/20
Леднев вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте матча с Ворсклой.
Полузащитник Зари Богдан Леднев забил первый мяч в новом сезоне украинской Премьер-лиги.
Хавбек вывел свою команду вперед уже на 3-й минуте матча против Ворсклы, забив гол после прострела с фланга полузащитника Владислава Кочергина.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне 21-летний футболист забил всего 1 гол в чемпионате Украины - в матче против клуба Арсенал-Киев (5:0)
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