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Кадар: Сделаем все, чтобы добыть Суперкубок

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Тамаш Кадар рассказал о готовности в поединку с Шахтером.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Москва

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал о том, как прошла подготовка к новому сезону, который стартует матчем за Суперкубок Украины против Шахтера.

Кадар поделился ожиданиями от предстоящего поединка и уверен, что матч будет тяжелым.

"Чувствую себя прекрасно. У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении. Почти все игроки здоровы. Впереди сезон, большое количество игр, а это значит, что все должны быть в строю и готовы на 100%.

Все знают, что игра с Шахтером не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей", - цитирует Кадара официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо - Шахтер состоится 28 июля в 21:00 в Одессе на стадионе Черноморец. Узнай коэффициенты на матч Суперкубка в прогнозе букмекеров.

На нашем сайте состоится онлайн-трансляция поединка.

Матч Динамо - Шахтер за Суперкубок покажет телеканал Украина.

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Теги: Тамаш Кадар, Динамо Киев, Шахтер, Суперкубок Украины
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