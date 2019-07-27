Гримм: Клубы не имеют полномочий продавать права другим телеканалам

Томас Гримм сообщил, что УПЛ ведет переговоры с противниками единого пула и не хочет усугублять конфликт.

Несмотря на то, что телеканалы Футбол 1/2 получили права на трансляцию всех матчей УПЛ, четыре клуба чемпионата Украины собираются транслироваться на 2+2 – Динамо, Заря, Десна и Днепр-1.

О ситуации рассказал президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм.

"У нас есть решение клубного собрания, которое поддержало большинство, что мы подписываем контракт с телеканалами Футбол-1/2, чтобы создать телепул. Лично я не понимаю, почему эти клубы не соглашаются на единый пул. Мы продолжаем вести с ними переговоры и надеемся, что найдем решение и придем к общему знаменателю"

Переговоры продолжаются. Надеемся, что нам удастся как можно скорее убедить их присоединиться к телепулу. У клубов нет полномочий продавать свои телеправа другим каналам. Телеправа, медиаправа принадлежат УПЛ, поэтому клубы не имеют права продавать их 2+2. Мы не хотим усугублять конфликт, продолжаем переговоры и надеемся найти решение."

В данный момент мы оцениваем ситуацию, и еще не решили, что будем делать, если матч кого-то из этих клубов будет показан по 2+2", - отметил Гримм.