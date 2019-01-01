УПЛ не будет наказывать клубы, которые отказались от единого телепула

В организации, однако, считают, что решение отдельных клубов не соответствует интересам Лиги.

Руководство украинской Премьер-лиги выступило с заявлением относительно ситуации с передачей медиа-прав на показ матчей чемпионата Украины.

Напомним, недавно УПЛ заключила 3-летнее соглашение с ТРК Украина на трансляцию всех поединков элитного дивизиона на телеканалах Футбол 1/2.

В организации отметили, что такое решение поддержали 2/3 клубов Премьер-Лиги.

Частью контракта на телетрансляции стали Этические правила, которые должны обеспечить объективное и непредвзятое отношение ко всем клубам. За нарушение этих правил транслятор обязался выплачивать значительные штрафы. В случае систематических нарушений УПЛ имеет право расторгнуть соглашение.

Сообщается, что остальные клубы заключили индивидуальные контракты с другим телетранслятором. УПЛ уже оповестила эти команды о том, что такое поведение не является законным и не отвечает интересам Лиги в целом и большинства клубов в частности.

Однако в организации отметили, что руководство Премьер-лиги не намерено ставить вопрос о внедрении дисциплинарных санкций в отношении клубов, которые отказываются сотрудничать с официальным транслятором.

Ранее директор Футбол 1/2 Александр Денисов также заверил, что они не будут вступать в конфликт с клубами, которые подписали контракты с другими медиахолдингами.