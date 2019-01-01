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По итогам сезона-2019/20 УПЛ покинет только одна команда

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Украинская ассоциация футбола приняла систему обмена между лигами.
Дом футбола
Дом футбола
УАФ

Исполнительный комитет УАФ, получив предложения УПЛ и ПФЛ, принял решение утвердить следующий вариант ротации между УПЛ и ПФЛ по итогам сезона-2019/2020:

- команда, которая по итогам сезона займет последнее (12-ое) место в турнирной таблице УПЛ, выбывает в ПФЛ;

- команды, которые по итогам сезона займут первые, вторые и третьи места в турнирной таблице Первой лиги, направления поднимаются в УПЛ (при наличии соответствующего сертификата).

Напомним, Клубы УПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 14 команд.

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Теги: футбол, УПЛ, УАФ
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Источник: ffu.ua

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