По итогам сезона-2019/20 УПЛ покинет только одна команда

Украинская ассоциация футбола приняла систему обмена между лигами.

Исполнительный комитет УАФ, получив предложения УПЛ и ПФЛ, принял решение утвердить следующий вариант ротации между УПЛ и ПФЛ по итогам сезона-2019/2020:

- команда, которая по итогам сезона займет последнее (12-ое) место в турнирной таблице УПЛ, выбывает в ПФЛ;

- команды, которые по итогам сезона займут первые, вторые и третьи места в турнирной таблице Первой лиги, направления поднимаются в УПЛ (при наличии соответствующего сертификата).

Напомним, Клубы УПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 14 команд.