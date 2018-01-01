Рафаилов: Санкции УПЛ? Ну снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

Генеральный директор Зари считает, что в Украине будет сложно реализовать единый телепул.

Генеральный директор луганской Зари прокомментировал решение УПЛ передать ТК Футбол 1/2 эксклюзивные права на трансляции всех матчей чемпионата Украины на три сезона.

“Заря не против единого телепула. Также мы не против платных трансляций. Я был в Европе, я видел как это все устроено. Но на данный момент у нас это сложно будет реализовать.

Да, мы получили письмо от УПЛ. Несмотря на это, мы продолжим транслировать домашние поединки на телеканалах 2+2 и УНИАН. Санкции от УПЛ? А какие могут быть санкции? Ну снимут они Динамо и Зарю с чемпионата, что дальше?

Телеканалы Футбол 1/2 делают определенные шаги навстречу тем клубам, которые выступают против единого телепула на данных телеканалах. Естественно они будут делать эти шаги, у них нет выхода.

Мы с Денисовым имели 10-минутный разговор после всеобщего собрания УПЛ. Мы договорились начать все с чистого листа. Первым шагом будет то, что впервые за два года игроки и тренер Зари дадут флеш-интервью ТК Футбол после матча с Ворсклой в это воскресенье.

Будем пробовать, дальше будет видно. Но на данный момент наша позиция остается прежней и транслятора менять мы не собираемся“,- приводит слова Рафаилова Football.ua.

Отметим, что вместе с луганской Зарей домашние поединки УПЛ на телеканале 2+2 также планируют транслировать киевское Динамо и черниговская Десна.

Ранее новость прокомментировал директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов.