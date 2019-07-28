Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Шахтер 0:0 онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины-2019

Комментариев: 1
Динамо и Шахтер сразятся за Суперкубок Украины. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.
Динамо - Шахтер: онлайн трансляция
Динамо - Шахтер: онлайн трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28-го июля, в Одессе на стадионе Черноморец состоится матч за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся Динамо и Шахтер.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб. Так, в компании Parimatch предпочтение отдают “горнякам“, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2.20, в то время как успех киевлян оценили в 3.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Отметим, что Суперкубок Украины разыгрывался 15 раз. Его обладателями были только два клуба - Шахтер и Динамо. “Горняки“ побеждали 8 раз, а киевляне - 7.

Ранее сообщалось, что на матче за Суперкубок Украины-2019 ожидается аншлаг.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, Суперкубок Украины, онлайн трансляция, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.07.2019, 21:16
Оценка:  0
гость
torba krotam
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь