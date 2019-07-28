Динамо - Шахтер 0:0 онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины-2019

Динамо и Шахтер сразятся за Суперкубок Украины. Следите за событиями этого поединка в нашей онлайн трансляции.

В воскресенье, 28-го июля, в Одессе на стадионе Черноморец состоится матч за Суперкубок Украины-2019, в котором встретятся Динамо и Шахтер.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является донецкий клуб. Так, в компании Parimatch предпочтение отдают “горнякам“, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2.20, в то время как успех киевлян оценили в 3.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Отметим, что Суперкубок Украины разыгрывался 15 раз. Его обладателями были только два клуба - Шахтер и Динамо. “Горняки“ побеждали 8 раз, а киевляне - 7.

Ранее сообщалось, что на матче за Суперкубок Украины-2019 ожидается аншлаг.