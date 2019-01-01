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Динамо - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Украины

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Букмекеры определились с фаворитом поединка за трофей.
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28-го июля, в Одессе на стадионе Черноморец состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сразятся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Букмекеры определили фаворита этого противостояния и выставили соответствующие коэффициенты.

Так, в компании Parimatch предпочтение отдают “горнякам“, принимая ставки на их победу с коэффициентом 2.20, в то время как успех киевлян оценили в 3.10. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.60.

Схожие коэффициенты дают и их коллеги из других контор: победа Динамо - 3.08, победа Шахтера - 2.21, ничья - 3.60.

Матч Динамо - Шахтер состоится 28-го июля в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Украина, а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

Отметим, что на матче за Суперкубок Украины ожидается аншлаг. Кроме того, во время этого поединка будут тестировать систему VAR.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Шахтер, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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