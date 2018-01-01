Сегодня станут известны соперники Динамо и Мариуполя в еврокубках

Заря в случае победы во втором квалификационном раунде Лиги Европы окажется среди сеяных команд.

Сегодня, 22 июля, Динамо узнает своего соперника по квалификации Лиги чемпионов, а Мариуполь и Заря узнают соперника или пару соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Среди возможных оппонентов киевлян три команды - Брюгге (Бельгия), Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия). Одна из них и станет соперником Динамо. Начало жеребьевки - в 13:00 по киевскому времени.

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы начнется в 15:00 по киевскому времени. УЕФА разбил команды на группы, чем ограничил количество потенциальных соперников украинских команд.

Мариуполь попал в группу 3, где оказался среди несеяных команд. Среди потенциальных соперников команды - английский Вулверхэмптон, польская Легия и бельгийский Гент, где выступают трое украинцев:

Потенциальные соперники Мариуполя:

Вулверхэмптон (Англия) / Крусейдерс (Северная Ирландия)

Легия (Польша) - КуПС (Финляндия)

Гент (Бельгия) / Вииторул (Румыния)

Митьюлланд (Дания)

АЗ (Нидерланды) / Хеккен (Швеция)

Заря, в случае прохода Будучности, окажется в числе сеянных, но и среди ее возможных соперников в группе 5 есть достаточно сильные Трабзонспор и Утрехт:

Потенциальные соперники Зари:

Трабзонспор (Турция)

Утрехт (Нидерланды) - Зриньски (Босния и Герцеговина)

ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия)

Люцерн (Швейцария) - Клаксвик (Фареры)

Бней Иегуда (Израиль)