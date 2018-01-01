Сегодня станут известны соперники Динамо и Мариуполя в еврокубках
Сегодня, 22 июля, Динамо узнает своего соперника по квалификации Лиги чемпионов, а Мариуполь и Заря узнают соперника или пару соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Среди возможных оппонентов киевлян три команды - Брюгге (Бельгия), Истанбул Башакшехир (Турция) и ЛАСК (Австрия). Одна из них и станет соперником Динамо. Начало жеребьевки - в 13:00 по киевскому времени.
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы начнется в 15:00 по киевскому времени. УЕФА разбил команды на группы, чем ограничил количество потенциальных соперников украинских команд.
Мариуполь попал в группу 3, где оказался среди несеяных команд. Среди потенциальных соперников команды - английский Вулверхэмптон, польская Легия и бельгийский Гент, где выступают трое украинцев:
Потенциальные соперники Мариуполя:
Вулверхэмптон (Англия) / Крусейдерс (Северная Ирландия)
Легия (Польша) - КуПС (Финляндия)
Гент (Бельгия) / Вииторул (Румыния)
Митьюлланд (Дания)
АЗ (Нидерланды) / Хеккен (Швеция)
Заря, в случае прохода Будучности, окажется в числе сеянных, но и среди ее возможных соперников в группе 5 есть достаточно сильные Трабзонспор и Утрехт:
Потенциальные соперники Зари:
Трабзонспор (Турция)
Утрехт (Нидерланды) - Зриньски (Босния и Герцеговина)
ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия)
Люцерн (Швейцария) - Клаксвик (Фареры)
Бней Иегуда (Израиль)
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