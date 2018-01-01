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Динамо - Колос 1:3 Видео голов и обзор товарищеского матча

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Киевляне уступили новичку Премьер-лиги в контрольном матче.

Колос победил Динамо
Колос победил Динамо
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проиграло ковалевскому Колосу в рамках товарищеского матча.

Голом в составе столичного клуба отметился Артем Беседин.

Смотрите обзор матча Динамо - Колос:

Динамо Киев — Колос 1:3

Голы: Беседин, 58 — Гавриш, 55 (с пенальти), Нехтий, 75, Черноморец, 90+2

Динамо: Бойко (Бущан, 46) — Кедзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Вербич, 73) - Караваев (Цитиашвили, 75), Буяльський, Шепелев, Де Пена - Беседин.

Колос: Волинець (Якшов, 46) — Зозуля, Гавриш, Максименко, Черноморец, Задоя (игрок на просмотре, 46), Милько (Кизилатеш, 79), Демченко (Костышин, 46), Ильин (игрок на просмотре, 79), Смирний (Морозко, 46), Лисенко (Нехтий, 46).

Удаление: Никита Бурда, 90+1

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Теги: футбол, Колос, Динамо, обзор матча, видео голов
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