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Шапаренко заинтересовал МЮ, Челси и Арсенал

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Также Николай может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает авторитетный британский портал CaughtOffside.

По информации источника, сразу несколько клубов английской Премьер-лиги следят за прогрессом 20-летнего футболиста. В данный момент в услугах Шапаренко заинтересованы Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челси и Вест Хэм.

Самый большой интерес проявляет именно Вест Хэм, в котором выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Главной проблемой в осуществлении потенциального перехода может стать разрешение на работу в Англии для хавбека Динамо. Поэтому не исключено, что клуб, купивший Николая, отдаст его в аренду.

Напомним, в сезоне-2018/2019 украинский хавбек принял участие в 23-х матчах чемпионата Украины, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт Шапаренко с Динамо истекает в 2023 году. 

Ранее Шапаренко о своей прическе и татуировках.

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Теги: Николай Шапаренко, Динамо Киев, Англия, Украина, Манчестер Юнайтед, Челси, Вест Хэм, Арсенал
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