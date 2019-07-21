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Динамо проиграло Колосу в товарищеском матче

Комментариев: 2
Колос уверенно обыграл киевлян.
Динамо проиграло Колосу
Динамо проиграло Колосу
ФК Динамо

Динамо завершил второй спарринг за день, в котором проиграло Колосу со счетом 1:3.

Автором единственного гола "бело-синих" стал Артем Беседин.

Динамо – Колос – 1:3 

Гол: Беседин (58) - Гаврыш (55, пен), Нехтий (75), Черноморец (92)

Динамо: Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльский, Шепелев, де Пена, Караваев (Цитаишвили, 76), Беседин.

Удаление: Бурда (91)

В первом поединке Динамо сыграло вничью с Оболонью-Броваром (1:1).

Ранее сообщалось, что Динамо внесет в заявку на сезон Сидклея и Назария Русина.

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Теги: Динамо Киев, Колос, товарищеский матч
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    21.07.2019, 19:48
Оценка:  0
Духовный_скреп
Пока Сурок не отдаст клуб-толку не будет.
кобра  (аноним)  21.07.2019, 19:34
Оценка:  +1
кобра
суркис снимай трусы колос отрахал как тузик тряпку
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