Динамо проиграло Колосу в товарищеском матче
Колос уверенно обыграл киевлян.
Динамо завершил второй спарринг за день, в котором проиграло Колосу со счетом 1:3.
Автором единственного гола "бело-синих" стал Артем Беседин.
Динамо – Колос – 1:3
Гол: Беседин (58) - Гаврыш (55, пен), Нехтий (75), Черноморец (92)
Динамо: Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльский, Шепелев, де Пена, Караваев (Цитаишвили, 76), Беседин.
Удаление: Бурда (91)
В первом поединке Динамо сыграло вничью с Оболонью-Броваром (1:1).
Ранее сообщалось, что Динамо внесет в заявку на сезон Сидклея и Назария Русина.
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