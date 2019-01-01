Динамо внесет Русина и Сидклея в заявку на УПЛ

Сидклей и Назарий Русин смогут играть за Динамо в УПЛ.

Динамо добавит в свою заявку на следующий сезон в УПЛ защитника Сидклея и нападающего Назария Русина, сообщает Динамомания.

Бразилец не был с командой на тренировочном сборе в Австрии и кроме того, к нему был интерес со стороны Гремио.

Отметим, что в предварительной заявке Динамо Сидклея и Русина не было.

Напомним, что в минувшем сезоне Сидклей принял участие в 23 матчах Динамо и забил 1 гол, а Русин оформил 5 голов в 24 матчах.