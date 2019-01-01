Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо внесет Русина и Сидклея в заявку на УПЛ

Комментариев: 0
Сидклей и Назарий Русин смогут играть за Динамо в УПЛ.
Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Динамо добавит в свою заявку на следующий сезон в УПЛ защитника Сидклея и нападающего Назария Русина, сообщает Динамомания.

Бразилец не был с командой на тренировочном сборе в Австрии и кроме того, к нему был интерес со стороны Гремио.

Отметим, что в предварительной заявке Динамо Сидклея и Русина не было.

Напомним, что в минувшем сезоне Сидклей принял участие в 23 матчах Динамо и забил 1 гол, а Русин оформил 5 голов в 24 матчах.

Поделись:
Теги: Сидклей, Назарий Русин, Динамо Киев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь