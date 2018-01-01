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Шахтер - Олимпик 3:0 видео голов и обзор контрольного матча

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"Горняки" разгромили Олимпик в товарищеском матче.

Шахтер одержал победу в донецком дерби, которое состоялось в рамках предсезонной подготовки.

"Горняки" разгромили Олимпик со счетом 3:0.

Смотри все голы в видео-обзоре поединка:

Шахтер – Олимпик 3:0

Голы: Алан Патрик, 25, 57, Мораес, 88

Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес

Олимпик: Халими, Ксенз, Гришко, Балич, Вантух, Матеус, Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, Политыло, Матар.

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Теги: Шахтер, Олимпик, товарищеский матч
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