Шахтер - Олимпик 3:0 видео голов и обзор контрольного матча
"Горняки" разгромили Олимпик в товарищеском матче.
Шахтер одержал победу в донецком дерби, которое состоялось в рамках предсезонной подготовки.
"Горняки" разгромили Олимпик со счетом 3:0.
Смотри все голы в видео-обзоре поединка:
Шахтер – Олимпик 3:0
Голы: Алан Патрик, 25, 57, Мораес, 88
Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес
Олимпик: Халими, Ксенз, Гришко, Балич, Вантух, Матеус, Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, Политыло, Матар.
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