Гремио хочет арендовать у Динамо Сидклея

Гремио планирует арендовать Сидклея на полтора года.

Полузащитник киевского Динамо Сидклей может продолжить карьеру в бразильском Гремио.

Из Бразилии в офис киевского Динамо уже поступило официальное предложение "бело-синим" по аренде хавбека, сообщает UOL. Интересно, что Гремио планирует арендовать Сидклея на 18 месяцев.

При этом, источник отмечает, что Динамо намерено осуществить полноценную сделку, а не отдавать футболиста в аренду, надеясь выручить за бразильца 3,5 миллиона евро.