Гремио хочет арендовать у Динамо Сидклея
Гремио планирует арендовать Сидклея на полтора года.
Полузащитник киевского Динамо Сидклей может продолжить карьеру в бразильском Гремио.
Из Бразилии в офис киевского Динамо уже поступило официальное предложение "бело-синим" по аренде хавбека, сообщает UOL. Интересно, что Гремио планирует арендовать Сидклея на 18 месяцев.
При этом, источник отмечает, что Динамо намерено осуществить полноценную сделку, а не отдавать футболиста в аренду, надеясь выручить за бразильца 3,5 миллиона евро.
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