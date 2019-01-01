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Гремио хочет арендовать у Динамо Сидклея

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Гремио планирует арендовать Сидклея на полтора года.
Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Сидклей может продолжить карьеру в бразильском Гремио.

Из Бразилии в офис киевского Динамо уже поступило официальное предложение "бело-синим" по аренде хавбека, сообщает UOL. Интересно, что Гремио планирует арендовать Сидклея на 18 месяцев.

При этом, источник отмечает, что Динамо намерено осуществить полноценную сделку, а не отдавать футболиста в аренду, надеясь выручить за бразильца 3,5 миллиона евро.

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Теги: Динамо Киев, Сидклей
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