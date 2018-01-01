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Футболист Динамо попал в список вероятных будущих европейских звезд

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Авторитетное издание World Soccer отметило успешную игру Сергея Булецы на ЧМ.
Футболист Динамо попал в список вероятных будущих европейских звезд

Игрок киевского Динамо Сергей Булеца попал в число будущих футбольных звезд Европы по версии авторитетного издания World Soccer.

Чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 журналисты сайта описывают следующим образом:

"Парень способен сделать немало работы и вне своего левого фланга. Талантливый игрок из академии киевского Динамо. Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как это сделал Булеца. Он забил три важных гола - в том числе и победный в полуфинале против Италии, а также отличился двумя голевыми передачами.

На протяжении всего финального турнира он сочетал активность, грамотные передачи, технику, скорость и неплохую работу на оборону. Булеца получил полностью заслуженное второе место по итогам опроса на турнире".

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