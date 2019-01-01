Рафаилов: Луис Фелипе приехал на предсезонную подготовку с весом 110 кг
Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал решение наставника команды Виктора Скрипника не брать на тренировочный сбор легионеров клуба.
Перед отъездом в отпуск всем футболистам были розданы индивидуальные планы для поддержания формы. Так вот, Луис Филипе, например, приехал обратно с весом в 110 кг!
Это не зимний период и времени на раскачку у нас нет. Виктор Скрипник сказал, что времени мало и заниматься “группой здоровья“ он не будет. И я с ним абсолютно согласен.
На сборы в Словению не поехали те футболисты, которые приехали на недельный сбор в Запорожье неподготовленными. Сейчас они не готовы выходить на поле и доказывать свое место в основном составе.
Если кто-то сможет доказать свою состоятельность тренеру, то останется в команде. Если нет, попытаемся искать варианты аренды“, - цитирует Рафаилова пресс-служба луганского клуба.
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