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Рафаилов: Луис Фелипе приехал на предсезонную подготовку с весом 110 кг

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Генеральный директор Зари отметил, что не все футболисты клуба готовы выходить на поле.
Луис Филипе
Луис Филипе
ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал решение наставника команды Виктора Скрипника не брать на тренировочный сбор легионеров клуба.

Перед отъездом в отпуск всем футболистам были розданы индивидуальные планы для поддержания формы. Так вот, Луис Филипе, например, приехал обратно с весом в 110 кг!

Это не зимний период и времени на раскачку у нас нет. Виктор Скрипник сказал, что времени мало и заниматься “группой здоровья“ он не будет. И я с ним абсолютно согласен.

На сборы в Словению не поехали те футболисты, которые приехали на недельный сбор в Запорожье неподготовленными. Сейчас они не готовы выходить на поле и доказывать свое место в основном составе.

Если кто-то сможет доказать свою состоятельность тренеру, то останется в команде. Если нет, попытаемся искать варианты аренды“, - цитирует Рафаилова пресс-служба луганского клуба.

Ранее Заря узнала своего соперника в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Сергей Рафаилов, Заря, Луис Фелипе
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