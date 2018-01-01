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Шахтер обыграл Колос в товарищеском матче

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"Горняки" провели первый спарринг в Украине.
Колос уступил Шахтеру
Колос уступил Шахтеру
ФК Шахтер

Шахтер провел первый товарищеский поединок в Украине после возвращения со сборов в Австрии.

Соперником донецкого клуба был Колос из Ковалевки.

Шахтер - Колос 2:0
Голы: Фернандо, 22, Сикан, 65

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) — Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Пихаленок, Маркос (Танковский, 46) — Дентиньо, Сикан, Фернандо — Бланко-Лещук

Колос (основной состав): Яшков, Сахневич, Парамонов, Охрончук, Мигунов, Рябов, игрок на просмотре, Кизилатеш, Антюх, игрок на просмотре, Бондаренко.

Запасные: Ситало, Черноморец, Дорошенко, Костышин, Нехтий, ГНП, Задоя, Морозко, Зозуля.

Ранее стала известна заявка Шахтера на следующий сезон УПЛ.

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Теги: футбол, Шахтер, Колос
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