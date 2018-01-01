Шахтер обыграл Колос в товарищеском матче
"Горняки" провели первый спарринг в Украине.
Шахтер провел первый товарищеский поединок в Украине после возвращения со сборов в Австрии.
Соперником донецкого клуба был Колос из Ковалевки.
Шахтер - Колос 2:0
Голы: Фернандо, 22, Сикан, 65
Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) — Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Пихаленок, Маркос (Танковский, 46) — Дентиньо, Сикан, Фернандо — Бланко-Лещук
Колос (основной состав): Яшков, Сахневич, Парамонов, Охрончук, Мигунов, Рябов, игрок на просмотре, Кизилатеш, Антюх, игрок на просмотре, Бондаренко.
Запасные: Ситало, Черноморец, Дорошенко, Костышин, Нехтий, ГНП, Задоя, Морозко, Зозуля.
Ранее стала известна заявка Шахтера на следующий сезон УПЛ.
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