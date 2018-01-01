Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клубы УПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 14 команд

Комментариев: 0
Представители высшего дивизиона Украины изменили свое решение.
УПЛ
УПЛ
upl.ua

Сегодня, 19 июля, клубы украинской Премьер-лиги провели повторное голосование, в ходе которого приняли решение поддержать идею расширения чемпионата до 14 команд в сезоне-2020/21.

Отметим, что переголосование инициировала Украинская ассоциация футбола. Опрос клубов проходил в интерактивном формате.

На рассмотрение были предложены три варианта расширения дивизиона, большинство поддержало следующий:

При переходе от формата 12 команд с форматом 14 (а в дальнейшем до 16) команд предлагается такой такой подход к обмену команд между лигами в переходный сезон:

1. Из ПФЛ в УПЛ поднимаются команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице ПФЛ (которые пройдут аттестацию для клубов УПЛ);

2. Между командой УПЛ, что займет последнее место в турнирной таблице (12-е) УПЛ, и командой, которая займет 3-е место в таблице ПФЛ, проводятся два матча плей-офф за право выступать в УПЛ.

Напомним, накануне на общем собрании клубов клубы Премьер-лиги отказались от инициативы о расширении и оставили формат с 12-ю командами.

Поделись:
Теги: футбол, УПЛ, УАФ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь