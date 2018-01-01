Клубы УПЛ проголосовали за расширение чемпионата до 14 команд

Представители высшего дивизиона Украины изменили свое решение.

Сегодня, 19 июля, клубы украинской Премьер-лиги провели повторное голосование, в ходе которого приняли решение поддержать идею расширения чемпионата до 14 команд в сезоне-2020/21.

Отметим, что переголосование инициировала Украинская ассоциация футбола. Опрос клубов проходил в интерактивном формате.

На рассмотрение были предложены три варианта расширения дивизиона, большинство поддержало следующий:

При переходе от формата 12 команд с форматом 14 (а в дальнейшем до 16) команд предлагается такой такой подход к обмену команд между лигами в переходный сезон:

1. Из ПФЛ в УПЛ поднимаются команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице ПФЛ (которые пройдут аттестацию для клубов УПЛ);

2. Между командой УПЛ, что займет последнее место в турнирной таблице (12-е) УПЛ, и командой, которая займет 3-е место в таблице ПФЛ, проводятся два матча плей-офф за право выступать в УПЛ.

Напомним, накануне на общем собрании клубов клубы Премьер-лиги отказались от инициативы о расширении и оставили формат с 12-ю командами.