Шахтер отдал номер Кайоде другому футболисту
Маркос Антонио будет выступать в новом сезоне под 8-м номером.
Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио сменил игровой номер.
В соответствии с заявкой "горняков" на сезон-2019/20, хавбек будет играть под 8-м номером. Ранее он выступал под 88-м номером.
Отметим, что в минувшем сезоне "восьмеркой" в стане Шахтера был форвард Оларенваджу Кайоде, однако футболист не попал в заявку команды.
Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Веллингтон Нем вернулся в Флуминенсе.
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