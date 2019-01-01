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Шахтер отдал номер Кайоде другому футболисту

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Маркос Антонио будет выступать в новом сезоне под 8-м номером.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио сменил игровой номер.

В соответствии с заявкой "горняков" на сезон-2019/20, хавбек будет играть под 8-м номером. Ранее он выступал под 88-м номером.

Отметим, что в минувшем сезоне "восьмеркой" в стане Шахтера был форвард Оларенваджу Кайоде, однако футболист не попал в заявку команды.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Веллингтон Нем вернулся в Флуминенсе.

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Теги: Маркос Антонио, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры
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