Шахтер отдал номер Кайоде другому футболисту

Маркос Антонио будет выступать в новом сезоне под 8-м номером.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио сменил игровой номер.

В соответствии с заявкой "горняков" на сезон-2019/20, хавбек будет играть под 8-м номером. Ранее он выступал под 88-м номером.

Отметим, что в минувшем сезоне "восьмеркой" в стане Шахтера был форвард Оларенваджу Кайоде, однако футболист не попал в заявку команды.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Веллингтон Нем вернулся в Флуминенсе.