Виктор Вацко покинул работу на телеканалах Футбол

Известный журналист ушел со своей работы на телеканалах Футбол 1/2.

Популярный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко, который работал на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2, покинул свое прежнее место работы.

Об этом на своей страничке в Facebook рассказал директор телеканалов Александр Денисов. По его словам, Вацко решил сконцентрироваться на собственных проектах.

“Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты внес весомый вклад в развитие каналов Футбол.

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Мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаемся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг“, - написал Денисов.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо и донецкий Шахтер объявили заявки на сезон-2019/20.