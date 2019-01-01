Стала известна заявка Шахтера на следующий сезон УПЛ
Донецкий Шахтер объявил заявку футболистов на новый сезон чемпионата Украины.
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Как сообщает пресс-служба "горняков", в заявку попали 27 игроков. Примечательно, что в список попали такие футболисты, как Додо, Вячеслав Танковский, Александр Пихаленок, Густаво Бланко-Лещук и Даниил Сикан, которые прошлый сезон провели в аренде.
Стоит сказать, что в заявку не попал Оларенваджу Кайоде, который в минувшем сезоне сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Заявка шахтера на сезон-2019/20:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо
Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко-Лещук, Даниил Сикан
Напомним, изменения в заявку можно вносить до 31-го августа.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо объявило заявку на сезон-2019/20.
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