Стала известна заявка Шахтера на следующий сезон УПЛ

Сикан, Бланко-Лещук, Пихаленок, Танковский и Додо попали в заявку донецкого клуба.

Донецкий Шахтер объявил заявку футболистов на новый сезон чемпионата Украины.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", в заявку попали 27 игроков. Примечательно, что в список попали такие футболисты, как Додо, Вячеслав Танковский, Александр Пихаленок, Густаво Бланко-Лещук и Даниил Сикан, которые прошлый сезон провели в аренде.

Стоит сказать, что в заявку не попал Оларенваджу Кайоде, который в минувшем сезоне сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Заявка шахтера на сезон-2019/20:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко-Лещук, Даниил Сикан

Напомним, изменения в заявку можно вносить до 31-го августа.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо объявило заявку на сезон-2019/20.