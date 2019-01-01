Соль не сможет помочь Динамо в матче за Суперкубок Украины

Форвард Динамо Фран Соль получил травму на сборе.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль не сможет сыграть в матче за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера.

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Как сообщает канал Футбол 1, 27-летний футболист получил травму на сборах в Австрии и на восстановление ему потребуется около двух недель.

Таким образом, в расположении главного тренера киевлян Александра Хацкевича остался один форвард - Артем Беседин.

Отметим, что нападающий Назарий Русин не вошел в заявку на сезон и, скорее всего, будет отдан в аренду.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится в Одессе 28-го июля в 21:00 по киевскому времени.