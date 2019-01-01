Рафаилов: Недопустимо, чтобы президент клуба владел каналом, который претендует на единый пул

Генеральный директор Зари уверен, что в Украине не существует независимых журналистов.

Генеральный директор луганской Зари прокомментировал решение клубов УПЛ отказаться от идеи единого телевизионного пула и поделился своим мнением по поводу формата Премьер-лиги.

“Я не понимаю как в текущих условиях можно создать единый пул. Вводить цензуру? Я против этого, не понимаю как это можно сделать и с кого потом спрашивать. У нас что есть независимые журналисты? Впервые слышу такое.

В следующем сезоне в УПЛ будет двенадцать команд как и в этом кампании. Дальше УАФ предлагала, чтобы в следующем сезоне было 14 команд, а потом 16. Но все клубы проголосовали, чтобы этот и следующий сезоны было по 12, а потом уже 16. Такое предложение внесли на рассмотрение исполкома Федерации Футбола.

Я считаю, что это приемлемый формат. У нас есть один демагог, президент УАФ, который говорит, что у нас все 28-30 команд уже завтра готовы играть в УПЛ. Я езжу по этим стадионам, по этим городам. Готов Металлист, который имеет базу и инфраструктуру. Волынь, наверное. Оболонь и Черноморец. Но спортивные принципы превыше всего.

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А если туда попадет какая-нибудь Петрикивка? Я не думаю, что в ближайшие два года проведут стройку стадиона. Интересный проект для этого населенного пункта, но не дай бог завтра появится какой-то жучок и съест весь урожай. Все остановится.

Стадион Колоса должен быть сдан в эксплуатацию в апреле? А что они строят? К сожалению, я не был в Ковалевке. Не знаю, что там за проект. Имел возможность поездить по разным стадионам. Существуют стандарты УЕФА и, поверьте, каждый год они только ужесточаются.

Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА. Мы много делаем и город делает. У нас построили подстанцию, чтобы мы могли включить обогрев на стадионе.

Представитель Десны сказал, что у них буквально забирают права на трансляцию. Это надо было слышать. Насколько я слышал с его слов, он баллотируется в депутаты. Сложно отходить от митингов и дебатов. Демагог он редкий. Услышал в его выступлении много того, что надо услышать. Как правильно сказал Палкин, что Третья мировая война из-за футбола не начнется. Видно, что человек много читал законов.

Говорят, что телевизионные права принадлежат ассоциации. Не вопрос, но пусть тогда они арендуют стадион, оплачивают судейство, коммунальные расходы, а мы приедем за полтора часа до матча, отыграем и уедем.Так как это делают клубы, то операторами матча также являются клубы. Это признает УЕФА. Телеправа - интеллектуальная собственность клубов.

Сейчас каждый клуб будет самостоятельно договариваться с каналом. Мое убеждение, что будущее только за телевизионным пулом, но на прозрачных понятных правилах. Это упущение Премьер-лиги, что был только один канал на тендере.

Давайте сядем, поговорим, а не так, что если не согласен, то расстрел. Надо все обсуждать. Нам говорили: “Ставьте своих комментаторов“. Тогда надо ставить своих режиссеров, операторов. Когда Харатин срезал Тайсона, мы все болезненно воспринимали это момент. Телеканал Футбол со всех ракурсов показал этот эпизод четыре раза. Но когда Степаненко режет, то никаких повторов. Получается нужно менять режиссеров?

Однозначно, что будущее за пулом, за платным футболом. Нигде в Европе нет такого, чтобы президент клуба владел телевизионным каналом, который претендует на единый пул. Премьер-лига не смогла найти.

Люди меняются, но нужно разговаривать. В будущем должна быть монополизация всех этих прав, а не так, что “у вас никого нет, мы вам дадим столько“, а “если от договора шаг влево или вправо, то будем судиться“.

У Томаса Гримма есть желание что-то изменить. Но правильно сказал президент Десны, что Украина - это не Швейцария. Никто его не поддерживает. У него нет понимания украинской действительности. Если бы он тут жил, а не прилетал иногда“, - рассказал Рафаилов.

Ранее генеральный директор луганского клуба заявил, что матчи его клуба будет показывать канал 2+2.