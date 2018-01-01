В следующем сезоне в УПЛ останется 12 команд

Клубы Премьер-лиги отказались от инициативы УАФ о расширении.

Сегодня, 18 июля, в Доме футбола состоялось общее заседание клубов УПЛ, на котором решалась судьба формата чемпионата.

Представители Премьер-лиги не поддержали инициативу Исполнительного комитета УАФ о расширении УПЛ до 14 команд в сезоне-2020/21.

Отметим, что клубы могут вернуться к вопросу расширения количества участников через год.

Таким образом, в кампании-2020/21 в УПЛ примут участие 12 клубов, которые после двух кругов разделятся на две шестерки.

А уже с сезона-2021/22 в Премьер-лиге снова будут выступать сразу 16 участников.

“Сначала собирались расширить чемпионат до 14, а потом до 16 команд, но все пришло к тому, что федерация не дает никаких гарантий и уверенности в том, что все получится. Мы отправили рассмотреть этот вопрос заново. Надеюсь, что через два сезона у будет возможность вернуться к старому формату 16 команд.

Уверены ли мы, что через два сезона будет 4 новых клуба? Никто не уверен. Конечно, каждый раз мы будем присматриваться. Более того, за год клубы, которые хотят войти в высшую лигу, будут предоставлять федерации всю информацию о структуре, по финансовому фейр-плею, чтобы быть уверенными в их готовности через год попасть в высшую лигу.

Мы можем сделать и 18 клубов, но чтобы потом не получилось так, что мы в конце сезона потеряем еще 6 команд“, - заявил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ не поддержали единый телевизионный пул.