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Клубы УПЛ не поддержали единый телевизионный пул

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Четыре представители Премьер-лиги проголосовали против.
УПЛ
УПЛ
upl.ua

На собрании клубов УПЛ состоялось голосование за единый телевизионный пул. Мнение участников Премьер-лиги разделилось: за создание проголосовали восемь клубов, а четыре представителя высказалось против.

Таким образом, решение не было принято, и в следующем сезоне чемпионат Украины будет транслироваться на разных каналах.

Предположительно, против выступили представители Динамо, Заря, Десны и Днепра-1. Их домашние матчи будет транслировать медиахолдинг 1+1, а поединки остальных восьми участников, скорее всего, будут показывать на телеканалах Футбол.

Ранее сообщалось, что УАФ утвердила использование VAR в УПЛ.

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Теги: футбол, УПЛ, единый пул
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