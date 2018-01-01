Клубы УПЛ не поддержали единый телевизионный пул
Четыре представители Премьер-лиги проголосовали против.
На собрании клубов УПЛ состоялось голосование за единый телевизионный пул. Мнение участников Премьер-лиги разделилось: за создание проголосовали восемь клубов, а четыре представителя высказалось против.
Таким образом, решение не было принято, и в следующем сезоне чемпионат Украины будет транслироваться на разных каналах.
Предположительно, против выступили представители Динамо, Заря, Десны и Днепра-1. Их домашние матчи будет транслировать медиахолдинг 1+1, а поединки остальных восьми участников, скорее всего, будут показывать на телеканалах Футбол.
Ранее сообщалось, что УАФ утвердила использование VAR в УПЛ.
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