Коваленко получил новый игровой номер в Шахтере
Украинец в новом сезоне будет выступать под 20-м номером.
Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко получил новый игровой номер в донецком клубе.
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Как сообщает пресс-служба "горняков", в новом сезоне 23-летний украинец будет выступать под 20-м номером, с которым в прошлом играли Алексей Белик и Дуглас Коста.
Ранее Коваленко защищал "оранжево-черных" под 74-м номером.
В минувшем сезоне Виктор отыграл 37 матчей за Шахтер, в которых забил 7 голов и совершил 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук попросил клуб вернуть его в Малагу.
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