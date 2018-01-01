Коваленко получил новый игровой номер в Шахтере

Украинец в новом сезоне будет выступать под 20-м номером.

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко получил новый игровой номер в донецком клубе.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", в новом сезоне 23-летний украинец будет выступать под 20-м номером, с которым в прошлом играли Алексей Белик и Дуглас Коста.

Ранее Коваленко защищал "оранжево-черных" под 74-м номером.

В минувшем сезоне Виктор отыграл 37 матчей за Шахтер, в которых забил 7 голов и совершил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук попросил клуб вернуть его в Малагу.