Динамо провело первую тренировку в Украине после предсезонного сбора в Австрии
Киевляне вернулись в Украину и готовятся к первому официальному поединку.
Киевское Динамо находится в Украине, где продолжает подготовку к новому сезону.
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Как сообщает пресс-служба “бело-синих“, в среду, 17-го июля, киевляне провели первую тренировку после возвращения с подготовительного сбора в Австрии.
Отмечается, что Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд тренировались индивидуально.
Напомним, что первый официальный матч Динамо проведет 28-го июля в рамках Суперкубка Украины. Соперником киевлян будет донецкий Шахтер.
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