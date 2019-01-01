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Динамо провело первую тренировку в Украине после предсезонного сбора в Австрии

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Киевляне вернулись в Украину и готовятся к первому официальному поединку.
Динамо провело тренировку в Украине
Динамо провело тренировку в Украине
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо находится в Украине, где продолжает подготовку к новому сезону.

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Как сообщает пресс-служба “бело-синих“, в среду, 17-го июля, киевляне провели первую тренировку после возвращения с подготовительного сбора в Австрии.

Отмечается, что Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд тренировались индивидуально.

Напомним, что первый официальный матч Динамо проведет 28-го июля в рамках Суперкубка Украины. Соперником киевлян будет донецкий Шахтер.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, тренировочный сбор, подготовительный сбор
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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