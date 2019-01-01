Русин и Сидклей - вне заявки Динамо на сезон-2019/20

Киевское Динамо подало предварительную заявку на новый сезон чемпионата Украины.

Киевское Динамо подало заявку в УПЛ на сезон-2019/20.

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На официальном сайте украинского чемпионата появился список футболистов, которых киевляне заявили на предстоящий сезон. В соответствии с этим списком, вне заявки "бело-синих" оказались форвард Назарий Русин и защитник Сидклей.

Стоит отметить, что эта заявка является предварительной - у клуба еще есть время дозаявить футболистов и изменить текущий список игроков.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Сидклей может продолжить карьеру в бразильских Сан-Паулу или Интернасьонале.