Владлен Юрченко вернулся в Украину.

Полузащитник Владлен Юрченко продолжит карьеру в луганской Заре. Футболист подписал контракт сроком на два года, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Игрок будет выступать под 80-м номером.

Первым клубом Владлена был Шахтер, откуда игрок перешел в аренду в Мариуполь. В 2014 году Юрченко присоединился к Байеру. За немецкий клуб он сыграл 18 матчей, где отметился тремя голами и сделал одну результативную передачу.

В сезоне-2018/19 Юрченко защищал цвета датского Вайле. В 19 играх он забил три гола и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании четырех футболистов.