Колос победил Карпаты в товарищеском матче

Команда из Ковалевки забила единственный гол в поединке.

Колос минимально переиграл Карпаты в рамках предсезонного товарищеского матча.

Единственный гол на счету полузащитника Евгения Задои.

Колос - Карпаты 1:0

Голы: Задоя 34

Колос: Ситало, Сахневич, Гаврыш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Нехтий

Карпаты (1-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Вербный, Клец, Карпенко и три игрока на просмотре

Карпаты (2-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Веремиенко, Вербный, Клец, Карпенко и четыре игрока на просмотре

Во втором тайме на замену выходили: Рудюк, Лях, Ременюк, Прытула, Степанчук