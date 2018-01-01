Колос победил Карпаты в товарищеском матче
Команда из Ковалевки забила единственный гол в поединке.
Колос минимально переиграл Карпаты в рамках предсезонного товарищеского матча.
Единственный гол на счету полузащитника Евгения Задои.
Колос - Карпаты 1:0
Голы: Задоя 34
Колос: Ситало, Сахневич, Гаврыш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Милько, Демченко, Ильин, Смирный, Нехтий
Карпаты (1-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Вербный, Клец, Карпенко и три игрока на просмотре
Карпаты (2-й тайм): Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Веремиенко, Вербный, Клец, Карпенко и четыре игрока на просмотре
Во втором тайме на замену выходили: Рудюк, Лях, Ременюк, Прытула, Степанчук
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