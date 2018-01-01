Де Пена: Мое желание - остаться в Киеве на многие годы

Игрок киевского клуба раскрыл некоторые детали своего контракта.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена рассказал о сроках действия его контракта со столичным клубом.

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"Когда я только пришел в команду, во всех СМИ писали, что мой контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, но здесь ошибка. На самом деле, мое соглашение рассчитано до конца декабря 2019 года с опцией продления еще на два года.

Собственно, это и является моим стремлением и желанием: я хотел бы остаться в Динамо дольше. Не знаю, воспользуется ли руководство этой опцией сейчас, или надо ждать до декабря, но лично мое желание - остаться в Киеве на многие годы", - приводит слова Де Пены пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет два спарринга в Киеве.