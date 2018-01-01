Заря объявила о подписании четырех футболистов

Стан луганского клуба пополнили голкипер и полузащитник.

Луганская Заря официально объявила о подписании четырех новых футболистов.

Как сообщает пресс-служба Зари, голкипер Никола Василь, полузащитник Дмитрий Иванисеня, защитники Лазио и Джоель Абу Ханна подписали с клубом двухлетние контракты.

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23-летний вратарь из Боснии и Герцеговины в прошлом сезоне играл за вторую команду Нюрнберга. Кроме того, ранее он выступал за юниорские и молодежные сборные своей страны.

25-летний украинский хавбек является воспитанником донецкого Шахтера, который вызывался в молодежную национальную команду. С 2018-го года выступал за тбилисское Динамо.

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23-летний Лазио проходил просмотр в Заре во время сборов в Словении, во время которого был задействован на позиции центрального защитника. Игрок начал свою карьеру в клубе Атлетико Итапемирим. Затем выступал за бразильский Джоинвиль и Деспортиво Бразил.

21-летний немец Джоель Абу Ханна присоединился к команде на сборах, где был задействован на позиции левого защитника. Ранее выступал за леверкузенский Байер, Кайзерслаутерн, Магдебург и Фортуну Кельн.

Новички уже примерили нашу форму! pic.twitter.com/sGFoCb7uvT — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что полузащитник Зари Александр Караваев подписал контракт с киевским Динамо.